Тренер Худайбердиевой и Базина: на международных стартах оценки можно делить на полтора

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимается чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, высказал мнение о том, что на международных стартах оценки можно делить на полтора.
«Мы с ними это обсуждаем, я им говорю: «Ребят, вы понимаете, что на международных соревнованиях ваши оценки можно было бы поделить на полтора?» Они прекрасно понимают. К этому надо стремиться, да, хорошо, что наши специалисты оценивают наших фигуристов так, но, я думаю, большинство спортсменов всё понимают», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Российские фигуристы не принимают участия в международных турнирах, так как они отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.
- 8 февраля 2023
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