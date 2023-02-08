Ли Хэ Ин перед чемпионатом четырёх континентов рассказала о планах вернуть тройной аксель

Серебряный призёр чемпионата четырёх континентов, южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин рассказала о планах вернуть тройной аксель.
«Вернуть тройной аксель? Я всё ещё работаю над этим. Когда смогу сделать свой тройной аксель, как двойной, то внесу его в свою программу. Наверно, не в этом году, но хотелось бы сделать тройной аксель в следующем сезоне», — приводит слова Ли Хэ Ин официальный сайт МОК.
Ли Хэ Ин выступит на предстоящем чемпионате четырёх континентов, который пройдёт в Колорадо-Спрингс (США). Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара.
- 8 февраля 2023
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