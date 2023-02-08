Алексей Ягудин — Костомарову: нет безвыходных ситуаций. Я восхищаюсь силой твоего духа

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий шоу «Ледниковый период» и комментатор Алексей Ягудин в своих социальных сетях выложил пост, в котором поздравил фигуриста Романа Костомарова с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.
«Хочется в этот день пожелать тебе крепкого здоровья. Нет ничего важнее в этой жизни. Рома, с днём рождения тебя! Будь сильным. Нет безвыходных ситуаций. Я восхищаюсь силой твоего духа. С днюхой, дружище!» — написал Ягудин.
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
- 8 февраля 2023
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