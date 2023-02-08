ISU подаст в CAS апелляцию на решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву

Международный союз конькобежцев (ISU) получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решение и материалы по делу Камилы Валиевой и воспользуется правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает USA TODAY.

«ISU получил копии мотивировочного решения РУСАДА на обоих языках. ISU проведёт полный пересмотр решения РУСАДА и материалов дела и воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от обстоятельств, учитывая свою приверженность интересам всех фигуристов и всех, кто вовлечён в это дело», — говорится в ответе ISU.

Напомним, на Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако он может быть пересмотрен.