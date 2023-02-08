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В Грузии опровергли участие Губановой в московском шоу «Влюблённые в фигурное катание»

В Грузии опровергли участие Губановой в московском шоу «Влюблённые в фигурное катание»
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Чемпионка Европы 2023 года, российская фигуристка, ныне выступающая за Грузию Анастасия Губанова не примет участия в шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое пройдёт в Москве 14 февраля.

«Анастасия Губанова, как и другие члены сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в любых мероприятиях только по договорённости с руководством фигурного катания Грузии. Федерация фигурного катания Грузии не принимала решения об участии Анастасии Губановой в указанном мероприятии», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания Грузии Sputnik (Грузия).

В федерации отметили, что СМИ пытаются распространять дезинформацию и вызвать сомнения в обществе, анонсируя выступление Губановой в Москве. Однако ранее это сделали сами организаторы шоу.

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