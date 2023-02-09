Министр спорта РФ Олег Матыцин эмоционально поздравил Костомарова с днём рождения

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил фигуриста Романа Костомарова с днём рождения. 8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет.

«От всей души поздравляю с днём рождения Романа Костомарова — человека невероятной выдержки и стойкости. Его дуэт с Татьяной Навкой отличался безукоризненной точностью исполнения номеров, а их произвольный танец «Кармен» до сих пор остаётся эталоном качества в мире фигурного катания.



Хочется пожелать ему сил и здоровья. Весь большой спортивный мир переживает за Романа и надеется на его скорейшее выздоровление. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы все можем ему преподнести, — это вера. Уверен, что слаженная работа специалистов вместе с поддержкой близких и многочисленных болельщиков помогут одержать победу над болезнью», — приводит слова Матыцина ТАСС.