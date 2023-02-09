«Чтобы этот ужас быстрее закончился». Ольга Бузова обратилась к Роману Костомарову

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к фигуристу Роману Костомарову, который почти месяц находится в реанимации. Вчера, 8 февраля, Костомарову исполнилось 46 лет.
«Сегодня день рождения Ромы Костомарова. Я нахожусь на краю Земли, недалеко от мыса Доброй Надежды, где миллионы людей загадывают желания, и они сбываются, и сегодня, в день рождения нашей легенды я отправляю в космос своё желание и молитву от всего сердца и души о твоём скорейшем выздоровлении! Дай бог, чтобы этот ужас быстрее закончился, я молюсь о тебе.
Я верю, что такой сильный человек, как ты, сможет побороть всё. Ты – легенда. Ты гордость всей нашей страны. С днём рождения.
Я призываю каждого из моих людей: давайте все вместе сегодня вечером перед сном попросим о скорейшем выздоровлении нашего любимого Романа Костомарова», — написала Бузова в своих социальных сетях.
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