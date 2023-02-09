Анна Щербакова — Костомарову: всё плохое обязательно окажется позади. Надо в это верить!
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Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова обратилась к фигуристу Роману Костомарову, который почти месяц находится в реанимации. Вчера, 8 февраля, Костомарову исполнилось 46 лет.
«Все плохое обязательно окажется позади! Надо в это верить! Мы все поддерживаем и любим тебя! С днём рождения, Роман», — написала Щербакова на своей странице в социальной сети.
10 января Роман Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
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