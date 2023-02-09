Распался танцевальный дуэт из США Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен

Американский танцевальный дуэт Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен объявил о своём распаде.



«Это решение далось очень непросто, но после долгих размышлений мы с Катариной решили прекратить сотрудничество», — написал Чен на своей странице в социальных сетях.

«Я действительно не знаю, что ещё можно сказать. Выражаю искреннюю благодарность за прошедшие годы. Будь здоров и удачи», — написала в своих соцсетях Вольфкостин.

Напомним, Вольфкостин и Чен являются победителями этапа Гран-при среди юниоров (2021) и обладателями бронзовых медалей юношеских Олимпийских игр (2020). Пара выступала на чемпионате США 2023 года и заняла седьмое место в общем зачёте. Победителями национального чемпионата стала пара Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.