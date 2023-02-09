Александр Энберт считает, что конкуренция на международной арене снизилась без россиян

Призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт считает, что конкуренция на международной арене намного снизилась без российских спортсменов.

«Только что прошёл чемпионат Европы, это был совсем другой турнир, только пять пар, наверное, исполнили контент, который мы привыкли видеть, и то они это сделали во время последней разминки и претендовали на медали. Раньше такое могло служить только отбором в произвольную программу.



Это не претензия к спортсменам, так бы поступил любой. И не надо обесценивать их медали, они тоже стараются, и не их вина, что нет российских спортсменов. Они выиграли чемпионат Европы, они и есть чемпионы Европы.

Наши спортсмены в тонусе, и в физическом, и в эмоциональном. Меня радует, что наши спортсмены придумывают новые программы в парах, четверные выбросы, четверные подкрутки, несмотря на то что они не могут поехать на чемпионаты мира и Европы», — приводит слова Энберта ТАСС.