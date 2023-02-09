Татьяна Тарасова не будет комментировать первенство России среди юниоров
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не планирует комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию.
«Нет, я не буду комментировать. Буду смотреть турнир дома, не полечу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Напомним, Тарасова выступала в роли комментатора на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который состоялся 21 и 22 января в Москве. Ранее российские фигуристы пропустили чемпионат Европы из-за запрета на участие со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Европейский турнир проходил с 25 по 29 января в городе Эспоо (Финляндия).
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию 2023 года пройдёт с 15 по 17 февраля в УДС «Молот» в Перми.
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