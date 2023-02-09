Первый тренер Костомарова сообщила, что Роман сам дал согласие на ампутацию стоп

Лидия Караваева, первый тренер и мама первой партнёрши олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала о состоянии фигуриста, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии.

Ранее стало известно, что из-за долгого нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у Костомарова нарушилось периферийное кровообращение, развился некроз, что стало причиной ампутации стоп.

«Ну, там уже всё не хорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего ещё не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило… Почему так получилось, честно говоря, никто не знает. Почему он вообще в Коммунарке оказался…

Если там некроз пошёл, я думаю, надо было в другую больницу отправлять, специализированную. У него же не сразу начались проблемы с кровообращением, прошло какое-то время. А сейчас уже ампутированы обе ступни, и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь… Хотя у Навки такие возможности, думаю, лучших врачей она, конечно, привлекла.

Роман в сознании. Сам ли дал добро на ампутацию? Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер.

Почему начался некроз на руках? Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют. Именно это, а не пневмония, сейчас основная проблема. Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму. Так что сейчас будут решать проблему с руками. Пока не знаю, чем там всё закончится, я же не могу каждый день звонить. Но Тарасова сказала, что она каждый вечер созванивается с доктором.

Немецкие врачи? По телефону да, консультируются. Думаю, если бы у немецких врачей была какая-то надежда или конкретное предложение, Рому бы уже отправили — нет проблем с этим при его статусе и с такой партнёршей — я про Навку говорю, у которой много возможностей. Видно, там тоже дали прогноз неутешительный», — приводит слова Караваевой «КП-Спорт».