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«Сейчас ему главное выжить». Первый тренер — о перспективах возвращения Костомарова на лёд

«Сейчас ему главное выжить». Первый тренер — о перспективах возвращения Костомарова на лёд
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Лидия Караваева, первый тренер и мама первой партнёрши олимпийского чемпиона Романа Костомарова, высказалась о возможности возвращения лёд фигуриста, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии.

Ранее стало известно, что из-за долгого нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у Костомарова нарушилось периферийное кровообращение, развился некроз, что стало причиной ампутации стоп.

«Сейчас ему главное выжить. Вы понимаете, он ведь на грани жизни и смерти. Когда была операция, у Романа держалась высокая температура. Потом вроде бы спала. Ничего ещё не ясно, риск не миновал. Когда всё закончится, тогда он и будет планы строить. А пока об этом даже речи нет. Да и мне лично неизвестны случаи, когда фигуристы продолжали карьеру после ампутации.

Но знаете, что я хочу сказать. Роман боец и до последнего будет карабкаться. У него и в спорте так было: тяжело давалось, особенно когда его забрали в Америку. У Ромы не было золотой ложки во рту, он всего добился сам, своим трудом. И всем родственникам помогал и, дай бог, ещё будет помогать. Я в это верю», — приводит слова Караваевой «КП-Спорт».

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