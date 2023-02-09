«Полным ходом идёт работа над четверным лутцем». София Захарова — об усложнении контента

14-летняя фигуристка София Захарова рассказала, за счёт чего пытается усложнить контент своих программ.

Захарова тренируется в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд» в группе Татьяны Клениной. Спортсменка стала 13-й на дебютном чемпионате России – 2023 в Красноярске, а также отобралась в число 12 участниц финала Гран-при России по взрослым.



«Сейчас идёт полным ходом работа над четверным лутцем. И на удочке ещё подрабатываем тройной аксель. Потихонечку, чтобы не получить травму. К таким прыжкам нужно более тщательно готовиться, разминаться. Аккуратно подходим к этим элементам, но всё равно работаем над ними», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полностью интервью с Софией Захаровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 10 февраля, в 8:00 мск.