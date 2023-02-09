Захарова — о Гран-при России: вокруг Трусова, Туктамышева — хочется показать лучшую форму

14-летняя фигуристка София Захарова рассказала о дебютном сезоне среди взрослых.

Захарова тренируется в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд» в группе Татьяны Клениной. Спортсменка стала 13-й на дебютном чемпионате России – 2023 в Красноярске, а также отобралась в число 12 участниц финала Гран-при России.



«Это всё было в новизну, очень классный опыт! Выходишь на лёд, вокруг тебя Елизавета Туктамышева, Саша Трусова – и хочется показать лучшую форму, лучший прокат. Потому что видишь, как работают эти девушки, и хочется быть на них похожей. Они всегда работают в полную силу. Конечно, хочется иметь какую-то свою изюминку, отличаться, но при этом в плане рабочего процесса стремиться к ним», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полностью интервью с Софией Захаровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 10 февраля, в 8:00 мск.