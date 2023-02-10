Фигуристка Захарова: Лутфуллин вытягивает каждый прыжок, Семененко — на самом деле боец

14-летняя фигуристка София Захарова рассказала о спортсменах, вместе с которыми тренируется в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд». Это ученики Алексея Мишина — Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Захарова занимается в группе Татьяны Клениной.
«Глеб вытягивает каждый прыжок, так борется за элементы, что это достойно уважения. Из какого бы ни было положения он вытянет прыжок, будет приземляться параллельно льду – и всё равно сделает выезд с него. А Женя – на самом деле боец. Мне кажется, очень тяжело совмещать учёбу в медицинском институте и спорт, причём не просто спорт, а соревнования на таком высоком уровне. Продолжать так кататься после олимпийского сезона, когда все немножечко расслабляются в это время… Он продолжает держать форму и бороться до последнего», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Софией Захаровой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 10 февраля, в 8:00 мск.
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