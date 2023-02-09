Параспортсмены записали ролик в поддержку Романа Костомарова

Параспортсмены записали ролик в поддержку олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который после тяжёлой пневмонии из-за некроза тканей лишился ступней. Параспортсмены на личном примере показали, что жизнь продолжается.



Легкоатлет Алексей Ашапатов живёт с протезом уже 21 год, стал четырёхкратным паралимпийским чемпионом по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением ОДС.

«После травмы моя жизнь заиграла новыми красками. Я стал энергичнее, делал много дел, занимался общественной работой, вообще не было свободного времени. Травма не стала для меня ограничителем, а дала развитие, энергию, успехи, результаты. Ты олимпийский чемпион, и в тебе есть этот олимпийский стержень, который поможет тебе преодолеть болезнь и вернуться полноценно в жизнь», — говорит Ашапатов в ролике в телеграм-канале Mash.



Согласен с ним и бывший фигурист Иван Самоделкин, который потерял ногу в 2018 году в результате бытовой травмы. С 2020 года Иван занимается баскетболом на колясках.

«Роман, поправляйтесь, восстанавливайтесь, друзья и близкие будут рядом, коллеги поддержат, всё будет хорошо. Чем быстрее вы встанете на протезы, тем будет веселее и интереснее жизнь после травмы», — говорит Самоделкин в ролике.