Фигуристка Захарова ответила на вопрос, хочет ли кататься так же долго, как Туктамышева

14-летняя фигуристка София Захарова рассказала, хочет ли кататься так же долго, как 26-летняя Елизавета Туктамышева.
Захарова проводит первый сезон среди взрослых, Туктамышева выступила уже на 15 чемпионатах страны. Обе фигуристки тренируются в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд», но Туктамышева – у Алексея Мишина, а Захарова – у Татьяны Клениной.
«Хотелось ли бы кататься так же долго, как Лиза? Не задумывалась. Не знаю, как будут складываться обстоятельства. Пока катаюсь, надеюсь, что кататься буду долго (улыбается).
Пересекаемся ли с группой Мишина? Мы пересекаемся, у них тренировки стоят сразу же после наших, так что видимся. Но так как Лиза всё-таки постарше, то ей не особо интересно общаться с моими ровесниками, у неё другой круг общения. Поэтому советов она мне не давала», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Софией Захаровой можно прочитать на «Чемпионате».
- 10 февраля 2023
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
02:23
-
00:58
- 9 февраля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:28
-
21:00
-
19:30
-
19:22
-
18:44
-
17:40
-
15:53
-
15:41
-
14:43
-
14:31
-
14:16
-
12:52
-
12:00
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
00:26
-
00:14
- 8 февраля 2023
-
22:51
-
22:00
-
21:36
-
21:21