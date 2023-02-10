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Фигуристка Захарова ответила на вопрос, хочет ли кататься так же долго, как Туктамышева

Фигуристка Захарова ответила на вопрос, хочет ли кататься так же долго, как Туктамышева
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14-летняя фигуристка София Захарова рассказала, хочет ли кататься так же долго, как 26-летняя Елизавета Туктамышева.

Захарова проводит первый сезон среди взрослых, Туктамышева выступила уже на 15 чемпионатах страны. Обе фигуристки тренируются в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд», но Туктамышева – у Алексея Мишина, а Захарова – у Татьяны Клениной.

«Хотелось ли бы кататься так же долго, как Лиза? Не задумывалась. Не знаю, как будут складываться обстоятельства. Пока катаюсь, надеюсь, что кататься буду долго (улыбается).

Пересекаемся ли с группой Мишина? Мы пересекаемся, у них тренировки стоят сразу же после наших, так что видимся. Но так как Лиза всё-таки постарше, то ей не особо интересно общаться с моими ровесниками, у неё другой круг общения. Поэтому советов она мне не давала», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Софией Захаровой можно прочитать на «Чемпионате».

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