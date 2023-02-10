Захарова о женском одиночном катании: с ультра-си ты повышаешь свою конкурентоспособность

14-летняя фигуристка София Захарова высказалась о том, можно ли сейчас быть конкурентоспособной на крупных соревнованиях без элементов ультра-си.



Захарова тренируется в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд» в группе Татьяны Клениной. Спортсменка стала 13-й на дебютном чемпионате России – 2023 в Красноярске, а также отобралась в число 12 участниц финала Гран-при России. Фигуристка изучает тройной аксель и работает над четверным лутцем.



«Конкурировать без ультра-си можно, но при этом должно быть идеальное катание, чтобы не к чему было придраться в программе. Все тройные, все 3-3 должны быть сделаны на самые высокие GOE. И вращения, конечно, на максимальный плюс. С ультра-си ты повышаешь свою конкурентоспособность», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полностью интервью с Софией Захаровой можно прочитать на «Чемпионате».