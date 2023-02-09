В короткой программе на чемпионате четырёх континентов две фигуристки заявили ультра-си

В Колорадо-Спрингс (США) короткой программой у женщин стартует чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Соревнования откроет короткая программа у женщин.



В заявке на короткую программу два тройных акселя. Элементы ультра-си собираются исполнить представительницы Японии, 17-летняя Хана Йошида и 20-летняя Ринка Ватанабэ. На каскад из двух тройных прыжков во второй части программы решилась только 15-летняя чемпионка США Изабо Левито, она заявила комбинацию из тройного лутца и тройного тулупа.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионкой в женском одиночном катании стала японка Маи Михара, среди мужчин первенствовал представитель Южной Кореи Джун Хван Ча. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.