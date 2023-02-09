«Всё, как учили в СССР». Дед Ильи Малинина — о секрете четверного акселя внука

Дедушка американского фигуриста Ильи Малинина, тренер по фигурному катанию из Новосибирска Валерий Малинин объяснил, почему именно его внук первым в истории прыгнул аксель в 4,5 оборота.
Мама и первый тренер Ильи – советская, а затем узбекская фигуристка Татьяна Малинина — первая победительница чемпионата четырёх континентов (1999), победительница финала Гран-при (1999).
«Говорите, секретная техника подготовки? Нет никаких секретов. Был у нас разговор с Таней на эту тему. Ей пишут, звонят коллеги, спрашивают, что они делают такого особенного. Она отвечает просто — работаем так, как нас учили в Советском Союзе. Вот как Игорь Борисович, как я давал технику — все то же самое, ничего тут особенного. Плюс характер Ильи, который достался от мамы. А когда он стал добиваться успехов, это только усилило его стремление к новым достижениям.
Получается, знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. И там ничего такого сверхъестественного не было — всё, как учили в СССР. Илья прошел через всё это.
Тренеры используют разные методики. Понятно, что правильная техника — она всегда одна. Во многом в её основе лежит работа нашего Профессора Алексея Мишина. Позже, может, что-то привнесла Этери Тутберидзе, но немногое», — приводит слова Малинина Sport24.
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