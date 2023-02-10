Дед Ильи Малинина ответил, прослеживаются ли в характере фигуриста русские черты

Дедушка американского фигуриста Ильи Малинина, тренер по фигурному катанию из Новосибирска Валерий Малинин ответил, есть ли в характере внука русские черты.
«Целеустремлённость, желание добавить результата во что бы то ни стало. Это у русских в крови. Не зря же в юниорской сборной США на одном из ЧМ трое человек были с русскими корнями. Туда очень много переезжает русских семей, устраиваются, и дети многие там занимаются фигурным катанием.
Конечно, его успехи – благодаря родителям. Таня – настолько целеустремлённый человек, что она, если захотела, обязательно добьётся. Захотела, чтобы он стал хорошим спортсменом – приложила максимум усилий. Был бы у Татьяны другой характер, менее сильный, более слабый, значит, и ничего, наверное, не было бы. Пошла бы на поводу у Ильи, когда он захотел вместо фигурного катания футболом заниматься», — приводит слова Малинина Sport24.
- 10 февраля 2023
-
00:58
- 9 февраля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:28
-
21:00
-
19:30
-
19:22
-
18:44
-
17:40
-
15:53
-
15:41
-
14:43
-
14:31
-
14:16
-
12:52
-
12:00
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
00:26
-
00:14
- 8 февраля 2023
-
22:51
-
22:00
-
21:36
-
21:21
-
21:03
-
20:10
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:07
-
17:52