Дед Ильи Малинина ответил, прослеживаются ли в характере фигуриста русские черты

Дедушка американского фигуриста Ильи Малинина, тренер по фигурному катанию из Новосибирска Валерий Малинин ответил, есть ли в характере внука русские черты.

«Целеустремлённость, желание добавить результата во что бы то ни стало. Это у русских в крови. Не зря же в юниорской сборной США на одном из ЧМ трое человек были с русскими корнями. Туда очень много переезжает русских семей, устраиваются, и дети многие там занимаются фигурным катанием.

Конечно, его успехи – благодаря родителям. Таня – настолько целеустремлённый человек, что она, если захотела, обязательно добьётся. Захотела, чтобы он стал хорошим спортсменом – приложила максимум усилий. Был бы у Татьяны другой характер, менее сильный, более слабый, значит, и ничего, наверное, не было бы. Пошла бы на поводу у Ильи, когда он захотел вместо фигурного катания футболом заниматься», — приводит слова Малинина Sport24.