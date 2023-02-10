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ISU Чемпионат четырёх континентов. Спортивные пары, короткая про
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Као Миура выиграл короткую программу у мужчин на чемпионате четырёх континентов

Као Миура выиграл короткую программу у мужчин на чемпионате четырёх континентов
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В Колорадо-Спрингс (США) короткой программой у мужчин стартовал чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

Лучший результат по итогам короткой программы показал японский фигурист Као Миура. Он набрал 91,90 балла. Второй результат показал канадец Киган Мессинг, уступивший японцу чуть более пяти баллов. Третьим стал представитель США Джимми Ма.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины.
Короткая программа

1. Као Миура (Япония) — 91,90.
2. Киган Мессинг (Канада) — 86,70.
3. Джимми Ма (США) — 86,64.
4. Боян Цзинь (Китай) — 85,32.
5. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 83,77.
6. Сун Сато (Япония) — 80,81.
7. Конрад Орзель (Канада) — 80,09.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Колорадо-Спрингс, США
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2023, пятница. 04:45 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
91.90
2
Киган Мессинг
Канада
86.70
3
Джимми Ма
США
86.64
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Комментарии
Новости. Фигурное катание
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