Американка Изабо Левито — о втором месте в короткой программе: довольна своим выступлением

Американская фигуристка Изабо Левито высказалась о втором месте по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).
«У меня не было времени подумать о своей программе, поэтому мне особо нечего сказать. Но по большей части я довольна своим выступлением. Чемпионат США был напряжённым событием. Я чувствовала давление, и у меня была чёткая цель. Национальный чемпионат не был разминкой, потому что было очень трудно, но я чувствую, что многому научилась на этом турнире. Это был отличный опыт, и я очень рада, что получила его до чемпионата четырёх континентов», — приводит слова Левито пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Напомним, короткую программу у женщин выиграла южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим. По итогам короткой программы она набрала 72,84 балла. Второй результат — у Левито, уступившей кореянке чуть более балла. Третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён.
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