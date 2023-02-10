У Романа Костомарова могут разрушиться печень и почки, очень высок риск инсульта

Из-за гангрены у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова начались проблемы с сердцем и сосудами, сообщает «Пятый канал».



По информации источника, кровь спортсмена стала очень жидкой. Костомаров потерял в весе и получает питание через зонд. Сообщается о высоком риске инсульта у фигуриста. В будущем из-за нынешних проблем у Костомарова могут разрушиться печень и почки.



10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение.

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