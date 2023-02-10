Кореянка Ким Чхэ Ён — о третьем месте по итогам короткой программы: я сильно нервничала

Южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён прокомментировала третье место по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).



«Это лишь второе международное соревнования на взрослом уровне для меня, поэтому я сильно нервничала. Чисто откатала программу и очень рада. В произвольной программе хочу сделать всё возможное и идеально откатать её. Это моя цель», — приводит слова фигуристки пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).



Напомним, короткую программу у женщин выиграла южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим. По итогам короткой программы она набрала 72,84 балла. Второй результат показала американка Изабо Левито, уступившая кореянке чуть более балла. Третьей стала Ким Чхэ Ён.

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