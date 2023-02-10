Валиева — о съёмках в клипе Подольской: каталась, прыгала, вращалась — было по-домашнему

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём опыте съёмок в клипах артистов Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. 16-летняя спортсменка сообщила, что получила положительные эмоции от съёмок.



«Ваня мне просто написал: не хочешь ли ты сняться в моём клипе. Я ответила: да, с удовольствием, без проблем. Ещё у Натальи Подольской снялась совсем недавно. Тут уже не через меня это было, не было прямого сообщения мне.



У Натальи были съёмки на льду – это моя стихия, мне было очень комфортно. Я каталась, прыгала, вращалась – всё было по-домашнему. Я показывала то, что хотела», — сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Напомним, в новогодние праздники Валиева дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», где исполнила роль Богини.