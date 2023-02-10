Короткая программа Кигана Мессинга на чемпионате четырёх континентов — 2023. Видео

Канадец Киган Мессинг стал вторым по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию.

Победителем короткой программы стал японец Као Миура, третье место досталось американцу Джимми Ма.

Посмотрите видео проката канадского спортсмена.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).