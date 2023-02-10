«Трагедия, недосмотр и провал системы». Директор USADA — о деле Камилы Валиевой

Директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста Валиевой. Фигуристы до сих пор не получили свои медали.
«Тот факт, что образец находился в лаборатории, но результат теста не был ускорен и своевременно сообщён для того, чтобы Валиева могла участвовать в соревнованиях 7 февраля, является просто ужасной трагедией, недосмотром и провалом системы.
Мы буквально не спим днём и ночью, проверяя результаты тестов спортсменов, которых отправляем на Игры, и следим за тем, чтобы они своевременно обрабатывались и сообщались. Вы не можете отправлять спортсменов высокого уровня на крупные международные соревнования с ожидающими положительными результатами, которые остаются невыясненными в течение шести с лишним недель», — сказал Тайгарт в интервью nbcnews.com
- 10 февраля 2023
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