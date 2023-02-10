Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат четырёх континентов. Танцы на льду, ритм танец
Начало прямой трансляции
00:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Врач объяснил, почему Костомарову может потребоваться ампутация пальцев рук

Врач объяснил, почему Костомарову может потребоваться ампутация пальцев рук
Комментарии

Главный врач санкт-петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о необходимости возможной ампутации пальцев рук у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Это системная история, к сожалению, — руки к ногам, условно, не имеют никакого отношения. Гангрена может развиваться, как правило, на любых конечностях, и они не зависят друг от друга. Может быть и такое, что, например, требуется ампутация на руке на двух пальцах, на другой — на трёх. И на ногах параллельно также. К сожалению, сепсис, который, по всей видимости, по разным причинам не смогли купировать антибиотиками. Сепсис, некроз, гангрена очень быстротечная, если не ампутировать конечности — умрёт», — приводят слова Авербаха «Известия».

Ранее стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить процесс кровоснабжения. Сообщалось, что некроз распространился на руки спортсмена, из-за чего пальцы стали неактивны и почернели. Ранее Костомарову провели операцию по ампутации левой стопы из-за прогрессирующего некроза.

Новость по теме
Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023