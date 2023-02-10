Врач объяснил, почему Костомарову может потребоваться ампутация пальцев рук

Главный врач санкт-петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о необходимости возможной ампутации пальцев рук у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.



«Это системная история, к сожалению, — руки к ногам, условно, не имеют никакого отношения. Гангрена может развиваться, как правило, на любых конечностях, и они не зависят друг от друга. Может быть и такое, что, например, требуется ампутация на руке на двух пальцах, на другой — на трёх. И на ногах параллельно также. К сожалению, сепсис, который, по всей видимости, по разным причинам не смогли купировать антибиотиками. Сепсис, некроз, гангрена очень быстротечная, если не ампутировать конечности — умрёт», — приводят слова Авербаха «Известия».



Ранее стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить процесс кровоснабжения. Сообщалось, что некроз распространился на руки спортсмена, из-за чего пальцы стали неактивны и почернели. Ранее Костомарову провели операцию по ампутации левой стопы из-за прогрессирующего некроза.

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