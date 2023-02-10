Киган Мессинг: я покинул лёд с высоко поднятой головой

Канадский фигурист Киган Мессинг прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию. Мессинг стал вторым, уступив победителю японцу Као Миуре более пяти баллов.

«Я был немного расстроен тем, что ошибся на четверном прыжке в начале, но одна из целей на этот год — не позволить прыжкам повлиять на выполнение программы. И поэтому я просто продолжил делать каждый следующий шаг на максимум своих возможностей, чтобы дать публике лучшее шоу, которое я только мог им дать.



И, честно говоря, просто сделав это, я верю, что покинул лёд с высоко поднятой головой», — приводит слова Мессинга пресс-служба Международного союза конькобежцев.