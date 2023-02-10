Киган Мессинг: я покинул лёд с высоко поднятой головой
Поделиться
Канадский фигурист Киган Мессинг прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию. Мессинг стал вторым, уступив победителю японцу Као Миуре более пяти баллов.
«Я был немного расстроен тем, что ошибся на четверном прыжке в начале, но одна из целей на этот год — не позволить прыжкам повлиять на выполнение программы. И поэтому я просто продолжил делать каждый следующий шаг на максимум своих возможностей, чтобы дать публике лучшее шоу, которое я только мог им дать.
И, честно говоря, просто сделав это, я верю, что покинул лёд с высоко поднятой головой», — приводит слова Мессинга пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:44
-
15:25
-
15:25
-
15:00
-
13:06
-
13:00
-
12:26
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
02:23
-
00:58
- 9 февраля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:28
-
21:00
Партнерский контент