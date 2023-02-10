Евгения Медведева: чувствую, что «постарела» для фигурного катания

23-летняя двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась впечатлениями от старта турнира в свою честь.
Турнир на призы Евгении Медведевой начался в Москве в ледово-спортивном комплексе «Молодёжка». В соревнованиях принимают участие более 200 юных фигуристов в возрасте от шести до 17 лет. Турнир пройдёт до 12 февраля.
«Что я чувствую на турнире в свою честь? Глядя на этих ребят, я чувствую себя взрослым человеком, чувствую, что «постарела» для фигурного катания. Такие малыши — некоторым по шесть лет, у нас 15 лет разницы. Я в 15 вышла на взрослые соревнования, так что это уже три поколения вперёд. Уверена, что здесь мы увидим звёздочек, которые в будущем будут блистать на взрослых турнирах.
Горжусь собой, горжусь всей командой, которая меня готовила к турнирам, всеми людьми, благодаря которым я выиграла соревнования и благодаря которым теперь существует этот турнир», — приводит слова Медведевой ТАСС.
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