Тренера Уварова отправили в СИЗО за массовые приставания к юным фигуристкам

В деле бывшего фигуриста, тренера и директора музея фигурного катания Андрея Уварова, обвиняющегося в домогательствах к несовершеннолетним девочкам, появляются всё новые потерпевшие. Всё началось в конце января, когда в правоохранительные органы обратились родители школьницы, в каникулы занимавшейся у Уварова на катке в одном из торговых центров. Тогда Следственный комитет возбудил на Уварова первое уголовное дело, а его самого отправили в СИЗО в тот же день, сообщает REGNUM.

Теперь потерпевших уже трое. 7 февраля одна из бывших воспитанниц Уварова, которая посещала его тренировки в 2015–2016 годах, рассказала о домогательствах со стороны мужчины. На тот момент девочке было всего 12 лет. 9 февраля у следствия появились основания для третьего уголовного дела на Уварова: очередная девушка дала показания о событиях 11-летней давности, когда ей было семь лет.

По версии следствия, Уваров совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Следователи предполагают, что жертв может быть намного больше.