Тренера Уварова отправили в СИЗО за массовые приставания к юным фигуристкам

В деле бывшего фигуриста, тренера и директора музея фигурного катания Андрея Уварова, обвиняющегося в домогательствах к несовершеннолетним девочкам, появляются всё новые потерпевшие. Всё началось в конце января, когда в правоохранительные органы обратились родители школьницы, в каникулы занимавшейся у Уварова на катке в одном из торговых центров. Тогда Следственный комитет возбудил на Уварова первое уголовное дело, а его самого отправили в СИЗО в тот же день, сообщает REGNUM.
Теперь потерпевших уже трое. 7 февраля одна из бывших воспитанниц Уварова, которая посещала его тренировки в 2015–2016 годах, рассказала о домогательствах со стороны мужчины. На тот момент девочке было всего 12 лет. 9 февраля у следствия появились основания для третьего уголовного дела на Уварова: очередная девушка дала показания о событиях 11-летней давности, когда ей было семь лет.
По версии следствия, Уваров совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Следователи предполагают, что жертв может быть намного больше.
- 10 февраля 2023
-
20:55
-
20:42
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:44
-
15:25
-
15:25
-
15:00
-
13:06
-
13:00
-
12:26
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
02:23
-
00:58
- 9 февраля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:40
-
22:00