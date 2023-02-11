Китайские танцоры Ван Шиюэ и Лю Синью снялись с чемпионата четырёх континентов

Китайские фигуристы Ван Шиюэ и Лю Синью снялись с соревнований среди танцевальных дуэтов на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию по медицинским причинам.



Напомним, соревнования танцевальных пар в ритм-танце проходят сегодня, 11 февраля. Произвольный танец намечен на 12 февраля, начало — в 23:25 по московскому времени.



Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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