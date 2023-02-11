Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат четырёх континентов. Женщины, произвольная програм
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Короткая программа лидеров среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов. Видео

Короткая программа лидеров среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов. Видео
Комментарии

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара заняли первое место по итогам короткой программы среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию.

Второе место после короткой программы занимают канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (68,39). На третьей позиции перед произвольной программой американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96). Всего в турнире принимают участие 10 пар.

Посмотрите видео проката японских фигуристов.

Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023