Короткая программа лидеров среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов. Видео

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара заняли первое место по итогам короткой программы среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию.
Второе место после короткой программы занимают канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (68,39). На третьей позиции перед произвольной программой американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96). Всего в турнире принимают участие 10 пар.
Посмотрите видео проката японских фигуристов.
Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
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