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ISU Чемпионат четырёх континентов. Женщины, произвольная програм
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Короткая программа Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама с помаркой на выбросе. Видео

Короткая программа Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама с помаркой на выбросе. Видео
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Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам заняли второе место (68,39 балла) по итогам короткой программы среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов на фигурному катанию.

Первое место после короткой программы занимают японцы Рику Миура и Рюити Кихара (71,19). На третьей позиции перед произвольной программой американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96). Всего в турнире принимают участие 10 пар.

Посмотрите видео проката кандаских фигуристов с помаркой на выбросе, которая стоила им возможного первого места по итогам короткой программы.

Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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