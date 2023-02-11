Короткая программа Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама с помаркой на выбросе. Видео

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам заняли второе место (68,39 балла) по итогам короткой программы среди спортивных пар на чемпионате четырёх континентов на фигурному катанию.



Первое место после короткой программы занимают японцы Рику Миура и Рюити Кихара (71,19). На третьей позиции перед произвольной программой американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96). Всего в турнире принимают участие 10 пар.



Посмотрите видео проката кандаских фигуристов с помаркой на выбросе, которая стоила им возможного первого места по итогам короткой программы.

Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).