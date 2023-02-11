Кореянка Ли Ха Ин прокомментировала завоевание золота на чемпионате четырёх континентов

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин прокомментировала победу на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).

«Я очень хотела приехать сюда перед турниром в Корее. Тренировалась усерднее, чем обычно. Прямо сейчас я очень счастлива. Я всегда стараюсь делать всё, что в моих силах. В прошлом году я завоевала здесь серебро. Но в этом – я старалась не зацикливаться на конечных результатах, а просто тренироваться. Думаю, у меня всё получилось, я очень счастлива. Я правда не ожидала, что займу первое место. Теперь я хочу чисто откатать программы на чемпионате мира. Хочу продолжать усердно тренироваться и получить мой четвёртый уровень сложности вращений и дорожки шагов», — сказала Ли на пресс-конференции.