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Кореянка Ли Ха Ин прокомментировала завоевание золота на чемпионате четырёх континентов

Кореянка Ли Ха Ин прокомментировала завоевание золота на чемпионате четырёх континентов
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Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин прокомментировала победу на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).

«Я очень хотела приехать сюда перед турниром в Корее. Тренировалась усерднее, чем обычно. Прямо сейчас я очень счастлива. Я всегда стараюсь делать всё, что в моих силах. В прошлом году я завоевала здесь серебро. Но в этом – я старалась не зацикливаться на конечных результатах, а просто тренироваться. Думаю, у меня всё получилось, я очень счастлива. Я правда не ожидала, что займу первое место. Теперь я хочу чисто откатать программы на чемпионате мира. Хочу продолжать усердно тренироваться и получить мой четвёртый уровень сложности вращений и дорожки шагов», — сказала Ли на пресс-конференции.

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