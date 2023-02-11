Вайцеховская: парное катание в «безроссийском» пространстве — это движение вперёд

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об уровне конкуренции в парном катании на международном уровне. Ранее японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара стали лидерами по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов.
«Над иностранными спортивными парами, которые в подмётки не годятся российским, мы с высоты отечественного парного катания стебались весь сезон — но ведь на самом деле там сейчас происходит не что иное, как процесс импортозамещения. Как с пармезаном и колбасами, которые сначала худо-бедно научились производить в России, а потом довели до более чем достойного и вполне сопоставимого с импортным качества.
Японцы Миура/Кихара в этом плане вообще хороши, несмотря на срыв прыжка в короткой программе и потерю на нём большого количества баллов, да и 40-летняя канадская барышня Стеллато-Дудек с Максимом Дешамом прибавляют в качестве так, что говорить хочется уже о катании пары, а не об экзотическом для этого вида спорта возрасте партнёрши.
Собственно, становится понятно, что парное катание в «безроссийском» пространстве — это не стагнация, а совершенно очевидное движение вперёд. Не слишком быстрое, но тем не менее. Безусловно, этот вид фигурного катания многое потерял — но что-то, получается, и приобрёл тоже», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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