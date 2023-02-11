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Источник: ученица Этери Тутберидзе пропустит первенство России среди юниоров

Источник: ученица Этери Тутберидзе пропустит первенство России среди юниоров
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова не будет участвовать в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, 14-летняя фигуристка пропустит соревнования из-за повреждения колена. Двоеглазова пока не возобновила полноценные тренировки. Юная спортсменка является подопечной Этери Тутберидзе.

Напомним, первенство России среди юниоров по фигурному катанию 2023 года пройдёт с 15 по 17 февраля в УДС «Молот» в Перми. Ранее стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не будет комментировать предстоящий турнир. Ранее Тарасова выступала в роли комментатора на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который состоялся 21 и 22 января в Москве.

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Татьяна Тарасова не будет комментировать первенство России среди юниоров
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