Источник рассказал об эмоциональном состоянии Романа Костомарова и его супруги

Сотрудник больницы в Коммунарке, где проходит лечение олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, рассказал, в каком эмоциональном состоянии находятся спортсмен и его супруга, чемпионка мира Оксана Домнина.

Костомаров попал в Коммунарку 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы.

«Раньше к Роману пускали только его жену Оксану Домнину, родителей и детей пока решили не пускать. Но в день рождения, кроме жены, с ним находился ещё и брат. Они весь день провели с ним. У него и его супруги изменилось эмоциональное состояние. Безусловно, сказывается остающийся открытым вопрос о необходимости проведения второй операции по ампутации кистей. Его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым. Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, всё с позиции «нам все должны». Но медперсонал относится к этому с пониманием, ведь у Романа и его семьи сейчас очень сложный период. И врачи, и медсестры, и санитары стараются поддерживать Костомарова, как могут. Более того, лучшие врачи нашей больницы практически ежедневно проводят консилиумы по поводу определения дальнейшей тактики лечения. Но, надо сказать, несмотря на изменение эмоционального состояния, Роман и его родные понимают, что операция на руках нужна для спасения жизни, поэтому от неё не отказываются. Но тревожное ожидание этого, конечно, дестабилизирует Костомарова и его близких», — приводит слова сотрудника больницы Prozvezd.info.