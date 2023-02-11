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Фигуристка Гребёнкина высказалась о состоянии госпитализированного Костомарова

Фигуристка Гребёнкина высказалась о состоянии госпитализированного Костомарова
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Фигуристка Анастасия Гребёнкина, в разные годы выступавшая в танцах на льду за Россию, Армению и Латвию, высказалась о состоянии соперника на льду и друга в жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который с 10 января госпитализирован с тяжёлой пневмонией.

«Когда эта новость пришла, мы все сжались, переживали дико, потому что 20% давали, что всё будет в порядке. Мы, конечно, и с Оксаночкой тоже очень дружны. Но в такие моменты боишься лишний раз написать какое-то СМС, потому что написать «Как дела?» — это некорректно. Слова поддержки, но она тоже должна что-то отвечать.

Вообще, спортсмены — люди очень терпеливые. Они могут кататься и с температурой, и выходить на лёд с любыми проблемами и болезнями, потому что надо. Кто-то пролетает, а у Ромы не получилось проскочить эту историю, его прихватило сильно. Ромочке желаю здоровья. Мы его все очень любим. Он сильный реально мужик, смелый, и он выйдет из этого состояния достойно, здоровым, и всё будет круто.

Думала об этом вопросе: если ампутация, что будет с карьерой Ромы. Мне кажется, надо будет придумывать варианты. В конце концов, сейчас новые технологии и люди бегают, прыгают и всё что угодно делают. Мне бы хотелось, чтобы он продолжал кататься», — сказала Гребёнкина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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