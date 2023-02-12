«Толком говорить не может». Иван Скобрев рассказал о состоянии Романа Костомарова

Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев рассказал о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, который с 10 января госпитализирован с тяжёлой пневмонией.

«В сознание приводят его периодически, сейчас всё больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко. Жена к нему приходит каждый день», — сказал Скобрев в эфире программы «Ты не поверишь!»

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение.