Свинин — о распаде танцевальных дуэтов в этом сезоне: эти вещи происходят от «незанятости»

Тренер Александр Свинин поделился мнением о том, что стало причиной смены партнёров в российских танцах на льду в нынешнем сезоне.



«Я считаю, все эти вещи происходят от «незанятости». Что я имею в виду? В предыдущие годы у спортсменов был очень насыщенный график. К внутренним стартам добавлялись международные соревнования, сейчас наши ребята от них отстранены. Безусловно, надо отдать должное нашей федерации, сказать огромное спасибо, что в такой сложной ситуации были организованы российские турниры, этапы Гран-при, с призовыми, телетрансляциями. Это мотивировало спортсменов и поддерживает большой интерес к фигурному катанию. В этом плане федерацией была проделана огромная работа.



Тем не менее, если раньше, помимо наших турниров, была возможность выступать ещё и на других соревнованиях, всё расписывалось от старта к старту, напряженный график, и времени на разные «фантазии» не оставалось. А когда возникают «пустоты», то появляются разные мысли, а может, попробовать так, с тем, с этим? Отсюда метания от тренера к тренеру, от партнёра к партнёру, что, на мой взгляд, не всегда приводит к результату», — приводит слова Свинина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

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