Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат. Танцы на льду, произвольный танец
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Свинин: у пары Степановой и Букина огромный потенциал. Они не сделали всего, что могут

Свинин: у пары Степановой и Букина огромный потенциал. Они не сделали всего, что могут
Комментарии

Тренер Александр Свинин высказался о намерении российского танцевального дуэта Александра СтепановаИван Букин продолжить спортивную карьеру.

«Ваня с Сашей говорили об этом до и после Олимпийских игр в Пекине, не скрывали, что хотят продолжать. Олимпийский сезон у ребят был очень непростой, возникало много проблем, в том числе и со здоровьем. Поэтому мы вместе решили, что этот сезон ребята пропустят. На наш взгляд, у этой пары огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут», — приводит слова Свинина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

Степанова и Букин пропустили сезон из-за травмы партнёрши, которая сейчас уже вернулась к тренировкам. Иван участвовал в телепроекте «Ледниковый период», где катался в паре с телеведущей Аллой Михеевой.

Новость по теме
Иван Букин заявил, что продолжит карьеру в дуэте с Александрой Степановой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023