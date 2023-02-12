Свинин: у пары Степановой и Букина огромный потенциал. Они не сделали всего, что могут

Тренер Александр Свинин высказался о намерении российского танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин продолжить спортивную карьеру.



«Ваня с Сашей говорили об этом до и после Олимпийских игр в Пекине, не скрывали, что хотят продолжать. Олимпийский сезон у ребят был очень непростой, возникало много проблем, в том числе и со здоровьем. Поэтому мы вместе решили, что этот сезон ребята пропустят. На наш взгляд, у этой пары огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут», — приводит слова Свинина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

Степанова и Букин пропустили сезон из-за травмы партнёрши, которая сейчас уже вернулась к тренировкам. Иван участвовал в телепроекте «Ледниковый период», где катался в паре с телеведущей Аллой Михеевой.