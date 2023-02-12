«Спасибо Мессингу». Као Миура прокомментировал победу на чемпионате четырёх континентов
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17-летний японский фигурист Као Миура прокомментировал победу на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины
- Као Миура (Япония) — 281,53 балла.
- Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
- Сун Сато (Япония) — 259,14.
«Я был первым по итогам короткой программы, а Мессинг – вторым. Он показал передо мной невероятный прокат, это придало мне энергии выступить так, как я выступил сегодня, так что спасибо Кигану.
На самом деле, перед моим выходом очень многие фигуристы показали сильные прокаты, поэтому я сказал себе, что тоже могу сделать это. Многие люди говорили, что соревноваться в Колорадо-Спрингс тяжело, но я доказал себе, что это не так», — приводит слова Миуры пресс-служба ISU.
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