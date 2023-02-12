Видео: произвольная программа 31-летнего Кигана Мессинга на чемпионате четырёх континентов
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31-летний канадский фигурист Киган Мессинг завоевал серебряную медаль на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).
Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Итоги
- Као Миура (Япония) — 281,53 балла.
- Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
- Сун Сато (Япония) — 259,14.
- Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14.
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14.
- Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79.
- Боян Цзинь (Китай) — 227,47.
- Конрад Орзель (Канада) — 226,10.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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