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Видео: произвольная программа 31-летнего Кигана Мессинга на чемпионате четырёх континентов

Видео: произвольная программа 31-летнего Кигана Мессинга на чемпионате четырёх континентов
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31-летний канадский фигурист Киган Мессинг завоевал серебряную медаль на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Итоги

  1. Као Миура (Япония) — 281,53 балла.
  2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
  3. Сун Сато (Япония) — 259,14.
  4. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14.
  5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14.
  6. Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79.
  7. Боян Цзинь (Китай) — 227,47.
  8. Конрад Орзель (Канада) — 226,10.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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