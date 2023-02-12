Видео: произвольная программа 31-летнего Кигана Мессинга на чемпионате четырёх континентов

31-летний канадский фигурист Киган Мессинг завоевал серебряную медаль на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).

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Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Итоги

Као Миура (Япония) — 281,53 балла. Киган Мессинг (Канада) — 275,57. Сун Сато (Япония) — 259,14. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14. Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79. Боян Цзинь (Китай) — 227,47. Конрад Орзель (Канада) — 226,10.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.