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Видео ПП серебряных призёров чемпионата четырёх континентов Эмили Чен и Спенсера Акиры Хоу

Видео ПП серебряных призёров чемпионата четырёх континентов Эмили Чен и Спенсера Акиры Хоу
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Американская спортивная пара Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу завоевали серебряную медаль на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Спортивные пары. Итоги

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 208,24.
2. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) – 201,11.
3. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 193,84.
4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 186,33.
5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 169,09.
6. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) – 168,69…
9. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) – 113,48.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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