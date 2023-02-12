Видео ПП серебряных призёров чемпионата четырёх континентов Эмили Чен и Спенсера Акиры Хоу

Американская спортивная пара Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу завоевали серебряную медаль на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).

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Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Спортивные пары. Итоги

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 208,24.

2. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) – 201,11.

3. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 193,84.

4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 186,33.

5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 169,09.

6. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) – 168,69…

9. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) – 113,48.