«Всё ещё в ожидании». Камила Валиева высказалась о допинговом скандале на Олимпиаде-2022

Чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева высказалась о допинговом скандале на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Всё ещё в ожидании, так как ещё должен пройти международный суд. Пока больше ничего не могу про это сказать», — сказала Валиева на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место, на заседании выездной панели CAS. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако международные организации не приняли данное решение и будут его пересматривать.