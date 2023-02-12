Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат. Танцы на льду, произвольный танец
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпиаде-2022

Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпиаде-2022
Комментарии

Чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я ещё учусь с ним бороться. Потому что это на самом деле оказалось сложнее. На Олимпиаде я, например, гуляла очень много. Гуляла в наушниках. У нас была маленькая деревня, там даже полный круг нельзя было сделать – всё было огорожено. Я вот так по полкруга ходила – по полтора часа утром, днём и вечером. Песни были грустными. Почему? Не знаю, наоборот чтобы. Погрустила и лучше стало. Погрустила, пока ходила, а потом сбросила всё напряжение и поехала на тренировку», — сказала Валиева на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.

«Твоё золото отойдёт США». Иностранцы недовольны постом Валиевой о победе на Олимпиаде «Твоё золото отойдёт США». Иностранцы недовольны постом Валиевой о победе на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023