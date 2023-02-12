Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпиаде-2022

Чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Я ещё учусь с ним бороться. Потому что это на самом деле оказалось сложнее. На Олимпиаде я, например, гуляла очень много. Гуляла в наушниках. У нас была маленькая деревня, там даже полный круг нельзя было сделать – всё было огорожено. Я вот так по полкруга ходила – по полтора часа утром, днём и вечером. Песни были грустными. Почему? Не знаю, наоборот чтобы. Погрустила и лучше стало. Погрустила, пока ходила, а потом сбросила всё напряжение и поехала на тренировку», — сказала Валиева на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.
На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.
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