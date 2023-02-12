Сун Сато прокомментировал третье место на чемпионате четырёх континентов

19-летний японский фигурист Сун Сато высказался о завоевании бронзовой медали на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).
«В прошлом году в это время мне делали операцию, а сейчас, спустя год, я занял третье место на чемпионате четырёх континентов. Я действительно хотел проявить себя.
Всё-таки в этом сезоне моя короткая программа не стабильна, у меня с ней проблемы. У меня ещё осталось одно соревнование, чтобы довести свою короткую программу до идеала», — приводит слова Сато пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте ISU.
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